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Diyarbakır'da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı

34 dakika önce

Diyarbakır'da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişi, gittikleri okulda kamu malına zarar verdikleri için görevli öğretmen tarafından uyarıldı.

Diyarbakır'da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişi, gittikleri okulda kamu malına zarar verdikleri için görevli öğretmen tarafından uyarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından zanlılar, kesici aletle öğretmene saldırarak darp etti.

Edinilen bilgilere göre, olay Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Çınar Meslek Lisesi içerisinde bulunan kantinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2'si 18 yaşından büyük 3 kişi, kantin kapısını sert bir şekilde kapatınca öğretmen M.B. tarafından uyarıldı. Bunun üzerine şahıslar, öğretmene kim olduğunu sorunca M.B., "Ben burada görevli öğretmenim" dedi. Şahıslar öğretmenin verdiği cevap sonrası ellerinde bulunan kesicisi aletlerle M.B.'ye saldırmaya başladı.

Kulağından ve boynundan yaralandı

Okulda eğitim alan diğer öğrencilerin gözü önünde kesici aletlerle saldırıya uğrayan öğretmen M.B., sol kulağının arkasından ve boynundan aldığı darbeler sonucunda yaralanırken, can havli ile dışarı kaçtı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğretmen M.B., ambulansla Çınar ilçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

"Yaşadığım olayın şokundayım"

Yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan ve hastanede 2 gün iş göremez raporu alan öğretmen M.B., yaşananlar karşısında şok geçirdiğini ve psikolojik olarak çöktüğünü söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların devlet malına zarar verdikleri gerekçesi ile kendilerini uyardığını belirten M.B., "Ben onları sadece sözlü bir şekilde uyardım. Bana kim olduğumu sordular öğretmenim deyince bana ellerinde bulunan kesici aletlerle öğrencilerim gözü önünde saldırdılar. Yapılan bu olay bana tek değil bütün öğretmenlere yapılmıştır. Ben o şahısların hak ettiği cezaya çarptırılması için şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diyarbakır'da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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