Diyarbakır'da "Öğretmenler Günü Oryantiring Yarışması" - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde "Öğretmenler Günü Oryantiring Yarışması" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğiyle Park 75'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmenler Günü Oryantiring Yarışması" yapıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı yarışmada, katılımcılar, harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede hedeflere ulaşmaya çalıştı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Şube müdürleri Aydın Çetin ve Baki Karabulut ile Oryantiring İl Temsilcisi Murat Çavaş da katıldı.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğiyle doğa sporcuları ve tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alan Karacadağ bölgesinde de 23 Kasım'da "mağara oryantiriği" gerçekleştirilmişti.