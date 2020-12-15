Diyarbakır'da öğretmenlerden online kitap okuma etkinliği - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Yenievler Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci ve velilerle online kitap okuma etkinliği yapıyor.

Öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi kararının ardından öğrencileriyle farklı etkinlikler düzenlemeye başladı.

Yenievler Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, öğrencilerle ilişkileri sıcak tutmak için her akşam sosyal medya üzerinden saat 20.00'de kitap okuma etkinliği düzenliyor.

Velilerin de katılımının sağlandığı etkinlikte, öğrenciler, fotoğraflarını paylaşarak diğer arkadaşlarını da okumaya teşvik ediyor.