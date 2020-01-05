Diyarbakır'da öğretmenlere yönelik "Kültürel Miras Eğitimi" programı düzenlendi.

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi ve program koordinatörü Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç, Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hayata geçirilen "Diyarbakır Çocuklarındır" eğitim çalışmasının devamı olarak Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde 30 öğretme eğitim verdiklerini söyledi.

İki günlük eğitim programı kapsamında 7 akademisyen tarafından kentin sosyo-kültürel yapısından tarihi sürecine, tarihsel mekanlarından coğrafi yapısına kadar birçok konunun ele alındığını belirten Dalkılıç, amaçlarının kentin zenginlikleri konusunda öğretmenlerin donanım sahibi olmalarını sağlamak olduğunu aktardı.

Dalkılıç, eğitim programı sonunda katılımcı öğretmenlere katılım belgesi verileceğini kaydetti.