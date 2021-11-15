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Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi - Son Dakika

Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi

15.11.2021 13:54

Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde görev yapan öğretmenlere trafik ile ilgili seminer verildi.

Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde görev yapan öğretmenlere trafik ile ilgili seminer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının gerçekleştirdiği protokol gereği öğretmenlere yönelik verilen trafik eğitim semineri Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Seminere Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da katılırken, kent genelinde bulunan okullarda görev yapan yaklaşık 700 öğretmen de verilen trafik eğitim seminerine katıldı.

"Diyarbakır'da trafik kültürünün gelişmesi gerekir"

Seminerin açılış konuşmasını yapan ve trafik kurallarının bir kültür olduğunu belirten Emniyet Müdürü Dr. Aşkın, "Bildiğimiz çok kıymetli öğretmenlerimiz baş tacı öğretmenlerimiz. Böyle güzel bir ortamda sizinle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben de böyle bir toplantının olduğundan haberdar olunca sizlere hitap etmek istedim. Trafik çağımızın aslında en önemli sorunlarından birisi haline dönüştü. Hepimiz az ya da çok trafikten etkileniyoruz. Hele böyle kadim büyük bir kentte yaşayınca altyapısının eski bin yıllara dayanan bir kent olması hesabıyla çok yetersiz olduğum kentte yaşayınca trafik tabii ki hepimiz adına büyük bir sorun hepimiz içindeyiz ve hayatımızın çok önemli bir parçası trafik. Trafik en başta bir kültür kıymetli arkadaşlar. Şehir medeniyet demek, medeni olmak demek, trafikte medeniyetin en önemli parçalarından birisi. Biz denetlemelerle trafiği bir noktada düzeltebiliriz, bir yere kadar getirebiliriz ama trafik kültürünün, trafik anlayışının, trafikte saygının, kurallara uymaya inancın gelişmesi için mutlaka bu kültürün gelişmesi gerekir. Bu da ancak eğitimle olur" dedi.

"Çocuklarımıza verdiğiniz eğitimle trafik bilincine sahip olsunlar"

Çocukların seyahat sırasından yanında bulunan anne ve babalarına telefonla konuşmaması konusunda uyarı yapmaları gerektiğinin altını çizen Emniyet Müdürü Aşkın, "Kıymetli Diyarbakır'ın güzel Diyarbakırlı halkımızın, güzel kentimizin çok kıymetli öğretmenleri, evlatlarımızı geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz çok kıymetli öğretmenlerimiz, yavrularımıza lütfen bunu da anlatın. Ebeveynlerine ve yanlarındaki yetişkinlere araç kullanırken telefonla konuşmamaları, telefonla işte uğraşmamaları noktasında uyarmalarını kendilerinde bunu asla ileride yapmamaları konusunda onlara da bu eğitimi vermenizi istiyoruz. Biz bu eğitimlerinizin her birinde sizlerin müdürlerinin talebi doğrultusunda arkadaşlarımızın her zaman bütün seviyedeki ilköğretim ortaokul lise öğrencilerimizin tamamına göndermeye hazırız. Biz gerçekten iş birliği içinde sizinle çalışacağız. Sizler de bizden talepte bulunmaktan çekinmeyin. yavrularımız geleceğimizin teminatı. Onlara lütfen çok iyi bakın. Onları çok iyi eğitim verin. Onlar hem ülkesini sevsinler, hem bayrağını, cumhuriyetini sevsinler. Bu ülkenin değerlerine sahip çıksınlar. Hem de sizin verdiğiniz eğitimle trafik bilincine sahip olsunlar" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından trafik denetleme şube müdürlüğünde görevli polisler seminere katılan öğretmenlere bilgiler verirken, Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinin 'Trafik Güvenliği ve Farkındalık' konulu semineri kapsamında 3 gün boyunca kentteki 4 bin 200 öğretmene eğitim verilecek.

Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi
Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi
Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi
Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Trafik Denetleme, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi - Son Dakika


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