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DİYARBAKIR - Öğretmenlere yönelik "Trafik Güvenliği ve Farkındalık" semineri - Son Dakika

DİYARBAKIR - Öğretmenlere yönelik "Trafik Güvenliği ve Farkındalık" semineri

15.11.2021 13:44

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında öğretmenlere yönelik, "Trafik Güvenliği ve Farkındalık" semineri düzenlendi.

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında öğretmenlere yönelik, "Trafik Güvenliği ve Farkındalık" semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminer öncesinde konuşan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, trafiğin çağın en büyük sorunlarından birisi haline geldiğini söyledi.

Trafiğin hayatın, kültür ve medeniyetin en önemli parçalarından birisi olduğunu ifade eden Aşkın, denetlemelerle trafiği bir noktada düzeltebileceklerini belirtti.

Aşkın, "Trafik kültürünün, saygının, kurallara uymaya inancın gelişmesi için mutlaka kültürün de gelişmesi gerekiyor. Bu da ancak eğitimle olur. Eğitim bir milleti çağdaş milletler seviyesine getirebilir. Çağdaş medeniyetler içinde olmanın çok önemli bir parçası elbette çok iyi bir trafik kültürüne sahip olmaktır." dedi.

"Maalesef trafik kazaları noktasında istenilen seviyede değiliz"

Okullarda öğretmenler aracılığıyla çocuklara trafik bilincinin kazandırılmasıyla ilgili önemli bir adımı atacaklarını dile getiren Aşkın, öğretmenlerin öğrencilere çok iyi örnek olmak durumunda olduğunu aktardı.

Aşkın, bu konuda öğretmenlerden çaba göstermelerini rica ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"40 yıldır başımıza bela olan ve bulunduğumuz bölgede büyük sorunlara neden olan terör noktasında güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonlarıyla çok şükür belirli bir yere geldik. Bugün kentimiz dünyanın birçok kentinden her alanda daha güvenli. Maalesef trafik kazaları noktasında istenilen seviyede değiliz. Geldiğimiz günden beri trafik için büyük bir mesai içerisindeyiz. Trafik kazalarında ölümlerde bir miktar azalma kaydettik ama kaza sayısında istediğimiz seviyede azalma meydana gelmedi. Hiçbir vatandaşımız trafikte hayatını kaybetmesin ve yaralanmasın. Bu sadece emniyet ve jandarma teşkilatının yapabileceği iş değil. Bunu birlikte yapmamız gerekiyor. Bu kültürü ve bilinci kazanmamız lazım."

Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri cep telefonuyla ilgilenirken araç kullanmak

İçişleri Bakanlığınca emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını anımsatan Aşkın, emniyet kemerinin takılmasıyla kazalarda ölüm oranında yüzde 60 kadar azalmanın söz konusu olduğunu bildirdi.

Aşkın, trafik ışıklarını ihlal ederek araç kullananların vahim olaylara neden olduklarını gördüklerini anlatarak, bununla ilgili de projelerinin olduğunu ifade etti.

Agresif araç kullananları da gördüklerini, bu kişilerin masum insanların hayatına kastettiğini dile getiren Aşkın, şöyle konuştu:

"Terör eyleminde hayatını kaybedenlerin çocukları yetim kalıyorlar. Gereksiz küçük kural ihlali ve benzeri işlerden meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden anne ve babaların çocukları yetim kalmıyor mu? O yüzden bu bilinçle çalışmamız gerekiyor. Yolda yaya olanlara ve bisiklet kullananlara da araç kullanırken dikkat etmek ve onlara da saygılı olmak gerekiyor. Alkollü araç kullanmakta kazaların çok önemli bir nedeni. Son 7 yıldır trafik kazalarımızın ve can kayıplarımızın en önemli nedenlerinin başında cep telefonuyla ilgilenirken araç kullanan kişiler oldu. Öğretmenlerimizin yavrularımıza araç kullanırken ebeveynlerinin telefon kullanmamaları noktasında onlara uyarıda bulunmalarını, öğretmelerini istiyoruz."

Seminerin 3 gün süreceği belirtildi.

DİYARBAKIR - Öğretmenlere yönelik Trafik Güvenliği ve Farkındalık semineri
DİYARBAKIR - Öğretmenlere yönelik Trafik Güvenliği ve Farkındalık semineri
DİYARBAKIR - Öğretmenlere yönelik Trafik Güvenliği ve Farkındalık semineri
DİYARBAKIR - Öğretmenlere yönelik Trafik Güvenliği ve Farkındalık semineri

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Kazaları, Diyarbakır, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Öğretmenlere yönelik 'Trafik Güvenliği ve Farkındalık' semineri - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Öğretmenlere yönelik "Trafik Güvenliği ve Farkındalık" semineri - Son Dakika
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