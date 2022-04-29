Diyarbakır'da öksüz ile yetim çocukların gönüllerine dokunan hizmet - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öksüz ile yetim çocuklara yönelik oluşturulan Yetim Birimi aracılığıyla 1000 çocuğa ulaşılarak hizmet sunuldu.

Annesini ya da babasını kaybeden çocuklara yönelik çalışmaları planlamak ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi sunmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde iki yıl önce Yetim Birimi oluşturuldu. Kurulan birim ile ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar tespit ediliyor ve evlerine gerçekleştirilen ziyaretlerde hem çocuklarla hem de aileleriyle görüşülüyor. Bu ziyaretlerde çocuk ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu destek türü belirlenip bu doğrultuda çocukların ve ailelerinin sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi sağlanıyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Yetim Birimi Koordinatörü Sevim Karaloğlu ve birimin sorumlusu Sevil Soysal Maral, Diyarbakır'da yüzlerce çocuğu evinde ziyaret ederek onların ve ailelerinin sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmasını sağladı.

"Önceliğimiz eğitimleri yarıda kalan kız çocuklarının takibinin yapılması"

Yetim Birimi sorumlusu Maral, AA muhabirine, 16 Temmuz 2020'den bu yana Diyarbakır'da çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haftanın her günü, günde 5 aileyi ziyaret ederek çalışmalara başladıklarını ifade eden Maral, "Diyarbakır'daki yetimlere yönelik neler yapabiliriz diye bir toplantı yaptık. Toplantı sonucunda dört merkez ilçemizdeki sosyal hizmet merkezlerinde görev alan arkadaşlarımızla ailelere ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ailelerin ön incelemesi yapıldı. Sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi uzmanı, Müftülükten vaize hocamız ve sosyal yardımlaşma vakıf müdürümüzle aile ziyaretlerimizi gerçekleştirdik." dedi.

"Önceliğimiz eğitimleri yarıda kalan kız çocuklarının ve annelerinin takibinin yapılması. Sağlık sorunları ile ilgili yardımcı oluyoruz, ailelere nakdi yardımda bulunuyoruz." diyen Maral, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde çocuklar ve ailelerinin manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını gördüklerini belirtti.

"Anne güçlü olunca çocuk da güçlü oluyor"

Maral, ziyaretleri sürdürdüklerini anlatarak "Sürekli telefonla görüşmeler sağladık. Yine aynı şekilde annelerimize, çocuklarımıza yönelik çocuk gelişimi uzmanı ve psikolog arkadaşımız tarafından gerekli destekler sunduk." diye konuştu.

Ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Maral, şunları kaydetti:

"Aileler bize 'İlk defa kendimizi çok değerli, ayrıcalıklı hissettik. Bir ilin valisinin eşi defalarca evimizi ziyaret ediyor, bizi yalnız bırakmıyor, bizlerle çocuklarımızla ilgileniyor.' diye geri dönüşte bulunuyorlar. Bu bizleri de çok mutlu etti. Önceliğimiz çocuklarımız, çocuklarımızın eğitimi. Ama bu çalışmada şunu gördük ki anne güçlü olunca çocuk da güçlü oluyor. Böyle olunca da annelere daha çok yönelmeye başladık ve gerçekten annenin kendini geliştirmesi ile çocuklarımızda da olumlu yönde değişiklikler gördük."

Çocukların eğitimlerine ağırlık verdiklerini ve gerekli yönlendirmelerle eğitim hayatlarına devam etmelerini sağladıklarını anlatan Maral, başarı düzeylerini takip ettiklerini, liseye giden ve liseden mezun olan öğrencileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki "Akademi Lise"ye yönlendirdiklerini belirtti.

Maral, Yetim Birimi olarak Diyarbakır'ın 17 ilçesinde bulunan yetim ile öksüz çocuklar ve ailelerine ziyaretler gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

"Devlet büyükleri sayesinde ayaktayım"

Ziyaret edilen ailelerden Canan Kaya, 9 çocuğunun olduğunu, eşinin 5 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Kaya, "Bugüne kadar kimseye muhtaç olmadık, ayaklarımızın üzerinde durduk. Bu da önce Allah'ın yardımı sonra da Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşti." dedi.

Çocuklarını daha önce dershaneye gönderemediğini ancak şu anda Akademi Lise'ye gönderdiğini dile getiren Kaya, "Kızlarınızı okutun. Çocuklarımın yarısını okutamadım. Şükür ki şimdi okumuş bir kızım var. Sayın Vali'mizin desteğiyle okudu, şimdi dört dörtlük bir hayat yaşıyor. Çok şükür hiçbir şeye ihtiyacım yok. Devlet büyükleri ve Vali'mizin sayesinde ayaktayım." diye konuştu.

"Ne mutlu ki bana bir devlet adamı kapımı çalıyor." diyen Kaya, Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu'nun evini ziyaret ettiğini, çay içtiğini aktararak kendilerinden çok memnun olduklarını kaydetti. Kaya, kendisini güçlü hissettiğini, uzatılan yardım eli ile hayatının tamamen değiştiğini vurgulayarak "Bana, çocuklarıma, okuyan çocuklarıma umut oldular. 8 yaşındaki oğlum, 'Büyüdüğümde vali amcam gibi sana yardımcı olacağım, hayırlı bir evlat olacağım.' diyor." şeklinde konuştu.