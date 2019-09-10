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Diyarbakır'da okul önlerinde uyuşturucu ve güvenlik uygulaması

45 dakika önce

Diyarbakır'da okul önlerinde uyuşturucu ve güvenlik uygulaması Polis ekipleri, şüpheli şahısları üst aramasından geçirip GBT'lerini sorguladıDİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki uyuşturucu...

Diyarbakır'da okul önlerinde uyuşturucu ve güvenlik uygulaması

Polis ekipleri, şüpheli şahısları üst aramasından geçirip GBT'lerini sorguladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken bazı kişilerin GBT'leri sorgulandı.

4 farklı ilçe ile kent merkezindeki noktalarda bulunan okul önleri ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda polis ekibi görev alırken, Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğünce il ve merkezlerindeki okullar, parklar ve diğer alanlarda uyuşturucu araması çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Diyarbakır'da okul önlerinde uyuşturucu ve güvenlik uygulaması

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:21 Kaynak: İHA
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