Diyarbakır'da okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkarttı - Son Dakika

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeni ile okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı.



Diyarbakır'da uzun bir aradan sonra yağan şiddetli kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar tatil edildi. Kar tatilini fırsat bilen başta çocuklar kendilerini dışarı atarak karın keyfini doyasıya çıkardı.



Diyarbakır'da uzun bir süre sonra ilk defa kar yağdığını belirten Aysel Kaya, kendilerini sokağa attıklarını söyledi. Kaya, "Bu kar keyfini yaşamak istedik. Okullun tatil olmasıyla çocuklarımla karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çocuklar geceden beri hiç uyumadılar. Sürekli pencereden bakıyorlar. En azında karın nasıl bir şey olduğunu görmeye çalışıyor çocuklar. Çünkü 9 yaşındalar, biz 10 yıldır buradayız, çocuklar kar görmedi. Onun için çok güzel bir şey. Sabahtandır beni dürtüklüyorlar, 'hadi anne çıkalım hadi anne çıkalım' Ben de evi toparlayıp öyle çıkalım dedim. Çünkü buradan ıslanıp eve gideceğiz. İyi veya kötü en azında keyfimizi yapalım dedik" dedi.



Çocuklardan Muhammet Emin Kaya ise karın çok eğlenceli olduğunu, çok soğuk olduğunu ve annesiyle birlikte kar oynamayı çok sevdiğini söyledi.



Kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan Meryem Purkız ise kar topu oynadıklarını belirtti. Purkız, "Biz burada kar topu oynuyoruz, çok eğleniyoruz. Okullarda tatil oldu, çok güzel eğleniyoruz. Ben kuzenimle, arkadaşlarımla ve kardeşimle geldim. Karın tadını çıkartıyoruz, çok mutluyuz" diye konuştu. - DİYARBAKIR