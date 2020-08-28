Diyarbakır'da okullara depreme karşı güçlendirme - Son Dakika

Diyarbakır'da okullara depreme karşı güçlendirme

DİYARBAKIR'da, depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilen okulların güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır'da eski olduğundan dolayı güçlendirme kapsamına alınması gereken çok sayıda okulun olduğunu ifade ederek, "Bakanlığımızın destekleriyle Diyarbakır'da 10 okulu güçlendirmeye aldık. Adeta hayat verdik. Birkaç yıl daha beklenseydi, bu okullarımızı yıkmak zorunda kalacaktık. Ama çok şükür biz bu sene Diyarbakır'ın en dezavantajlı bölgesi dediğimiz Bağlar bölgesi ve Şehitlik'te, özellikle bu bölgelerde okullarımızı güçlendirdik" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'daki birçok okulda da hasar meydana geldi. Depremin ardından yapılan incelemede 54 okulun güçlendirilmesine ilişkin rapor hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, binaların yıkılma riski, yaşı gibi nedenlerden dolayı onarıma muhtaç olmaları gerekçesiyle yapılan bina etüt analizleri sonucunda, güçlendirilme önlemleri kapsamında gönderilen raporlar üzerine, kentteki yüksek riskli okullar için raporlarını inceledi. İncelenen raporun ardından, bakanlıkça sağlanan finans desteğiyle kentteki okulların güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer öncülüğünde tespit edilen yüksek riskli 10 okulun, ilk etapta kolon güçlendirmesi, perde duvar, güvenlik sistemleri ve okulun dış izolasyonu yapıldı. 44 okul için ise çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Kentteki okullar, bir yandan depreme karşı güçlendirilirken, bir yandan da yeni eğitim öğretim için hazır hale getiriliyor.

25 YILLIK OKUL DA GÜÇLENDİRİLDİ

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan ve 1998 yılında yapılan Şehitlik İlkokulu da güçlendirilen okullar arasında yer aldı. 2019 yılında içinde anaokulu da dahil olmak üzere 32 sınıflı 850 öğrenci kapasiteli okul, yıkılma tehlikesine karşı kapatıldı. Öğrenciler ise yarıya bölünerek Katip Çelebi ile Şehit Öğretmen Nuriye Ak İlkokulu'nda eğitimlerine devam etti. Okulda başlatılan onarım çalışmalarında kolonlarına 6 ek kolon ve 4 perde duvar desteği sağlanarak güçlendirildi. Yapılan son incelemelerin ardından okulda tekrardan eğitim öğretim sağlanacak.

'BİRKAÇ YIL DAHA BEKLENSEYDİ BU OKULLARIMIZI YIKMAK ZORUNDA KALACAKTIK'

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Taşçıer, Elazığ depreminde kentteki okullarda hasar oluştuğunu tespit ettiklerini ifade ederek, Diyarbakır'da eski ve güçlendirme kapsamına alınması gereken çok sayıda okulun olduğunu aktardı. Taşçıer, "Bakanlığımızın destekleriyle Diyarbakır'da 10 okulu güçlendirmeye aldık. Adeta hayat verdik. Birkaç yıl daha beklenseydi bu okullarımızı yıkmak zorunda kalacaktık. Ama çok şükür biz, bu sene Diyarbakır'ın en dezavantajlı bölgesi dediğimiz Bağlar ve Şehitlik'teki okullarımızı güçlendirdik. Daha sağlıklı eğitim verilebilir bir hale getirdik. Binalarımızın ömrünü uzattık ve güçlendirme çalışmalarıyla depreme karşı korunaklı hale getirdik. Bu şekilde bir nevi de pandemiyi, hazırlık kapsamına aldık. Okullarımızın hijyen ve yaşam standardını da yukarıya çekerek çocuklarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

'1900 OKULUMUZU GÖZDEN GEÇİRİYORUZ'

Diyarbakır'da 44 okulda daha güçlendirme çalışmalarının yapılacağını söyleyen Taşçıer, şöyle konuştu:

"54 okulumuzun 10 tanesini tamamlamış durumdayız. İlerleyen süreçlerde okullar açılsa bile pandemi koşullarının gerektiği bütün tedbirleri almak şartıyla okullarımızı güçlendirme süresince kapatıp açacak şekilde, kısa aralıklarla hemen bu kapsam dahilinde, bakım ve onarımları gerçekleştireceğiz. Kentteki çocuklara daha sağlıklı koşullar yaratabileceğiz. Aslında son 18 ayda göreve geldiğimiz yandan bu yana yaklaşık 250 okulu bakım ve onarımdan geçirdik. Küçük onarımlar Diyarbakır'ın en ücra köşelerindeki okullardan tutun, kırsal ilçelerimize kadar bu bakımlarımızı yaptık. Bu binamız da 25 yaşında, 30 yıllık binalarımız var. Eski ve bakıma muhtaç, ivedi arz eden binalar var. 1900 okulumuzu bu perspektifle gözden geçiriyoruz. Muhtaç olan binalara öncelik tanıyıp, kurtarmaya çalışıyoruz. Bu, hem kamu yararı ilkesi çerçevesinde aynı zamanda pandemi koşulları, insan sağlığı ve iş güvenliği ile halk sağlığı için de gerekli, bunu yapmaya çalışıyoruz."

'RİSKLERİ BERTARAF ETMİŞ DURUMDAYIZ'

Binaların yıkılıp, yeniden yapılmasının çok yüksek maliyetler olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Taşçıer, daha düşük maliyetlerle binalarda güçlendirme çalışması yaptıklarını anlattı. Taşçıer, "Kamu yararı ilkesi çerçevesinde bunlar gerçekleşiyor. Küçük bir ihmal bu binaların yıkılmasına sebep olacak bir süreci başlatır. Bu da kamu yararı ilkemizi bir ölçüde zedelemiş olacaktı. Biz buna fırsat ve zemin vermeden tüm birimlerimizle bu analizlerimizi yapıyoruz. Beton ömürlerini ölçüyoruz, bakanlığın inşaat ve emlak dairesinin destekleriyle bu etütlerimizi yapıp, hızlı karar alabiliyoruz. Diyarbakır ölçeğinde, bakıma alacağımız ve güçlendirme ile onarıma almamız gereken bütün bina analizlerimizi yapmış durumdayız. Bu tedbirleri önceden planlayıp aldığımız için gelecek olası riskleri bertaraf etmiş durumdayız. Deprem ülkesiyiz, ne zaman geleceği belli olmaz. Ama biz insan sağlığının en önemli olduğu kamu kurumlarımızı özellikle biz oradan sorumluyuz. Özellikle çocuklarımızı koruma altına almak zorundayız. Onların geleceğimiz olduğunu bilerek bu binalardaki eğitim kalitemizi ve yaşam standartlarımızı geliştirmek ve değiştirmek zorundayız" dedi.