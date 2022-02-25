Diyarbakır'da olası su baskınlarına karşı önlem alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da olası su baskınlarına karşı önlem alındı

25.02.2022 15:28
Diyarbakır'da olası su baskınlarına karşı önlem alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, olası su baskınlarına karşı önlem alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, olası su baskınlarına karşı önlem alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlıkları ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, meteorolojinin sağanak yağış uyarısı üzerine harekete geçti.

Gece saatlerinden itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde yağmur suyu ızgara hatlarında çalışma yürüten ekipler, olası su baskınlarının önüne geçmek için kombine ve vidanjör araçlarıyla arızalara müdahale etti.

Kent merkezinde riskli alanlarda araç ve personeli hazır bekleten Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ALO 153 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara anında müdahale etti.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, gece boyunca 4 merkez ilçede ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaları denetleyerek bilgi aldı.

Tutşi'ye İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit ile Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu eşlik etti.

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da olası su baskınlarına karşı önlem alındı - Son Dakika


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