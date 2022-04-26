Diyarbakır'da öldüren şahsın yakınları, şüpheli şahsın evini ateşe verdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da öldüren şahsın yakınları, şüpheli şahsın evini ateşe verdi

26.04.2022 00:57
Diyarbakır'da öldüren şahsın yakınları, şüpheli şahsın evini ateşe verdi

Diyarbakır'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olay yerinden kaçarken, ölen şahsın yakınları olduğu iddia edilen kişiler, şüphelinin evini ateşe verdi.

Olay, sabah saat 10.50 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Akgök (37) ile Berhudar İ. arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Silahlı kavgaya dönen olayda Akgök, Berhudar İ. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akgök, ilk tedavisinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akgök, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınları evi ateşe verdi

Akgök'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürülürken, yakınları olduğu iddia edilen kişiler ise öğle saatlerinde şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, ölen kişi ile zanlının arasından husumet olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Berhudar İ.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
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Kavga eden komşulardan biri öldü, diğerinin evi ateşe verildi! Kavga eden komşulardan biri öldü, diğerinin evi ateşe verildi!

Diyarbakır, Yenişehir, Cinayet, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da öldüren şahsın yakınları, şüpheli şahsın evini ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da öldüren şahsın yakınları, şüpheli şahsın evini ateşe verdi - Son Dakika
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