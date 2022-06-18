İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun, dün Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü programında Diyarbakır 'da etkisiz hale getirildiklerini duyurduğu 2 teröristten birinin 'Dilşad, Dijvar, Doktor' kod isimli Mehmet Süleymanoğlu olduğu tespit edildi. Terörist Süleymanoğlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahlarla ateş etme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' olmak üzere 6 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da ölü ele geçirilen terörist, 4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili çıktı - Son Dakika

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