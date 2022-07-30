Annesini vurup intihara kalkışan üniversiteli Ömer, 4 gün sonra öldü - Son Dakika
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Annesini vurup intihara kalkışan üniversiteli Ömer, 4 gün sonra öldü

30.07.2022 12:14
Annesini vurup intihara kalkışan üniversiteli Ömer, 4 gün sonra öldü

DİYARBAKIR'da önce annesi Saliha Şirin'i silahla yaraladıktan sonra kendisini başından vuran üniversite öğrencisi Ömer Şirin, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da önce annesi Saliha Şirin'i silahla yaraladıktan sonra kendisini başından vuran üniversite öğrencisi Ömer Şirin, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 25 Temmuz'da Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ömer Şirin, tartıştığı annesi Saliha Şirin'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahı kendi başına dayayıp ateş etti. Olay sırasında banyoda bulunan kardeşi H.Ş., silah sesleri üzerine geldiği salonda annesi ve kardeşini yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılardan Saliha Şirin, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne, oğlu Ömer Şirin ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Şirin, dün, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Anne Saliha Şirin'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından Ömer Şirin, yakınları tarafından toprağa verildi.

Öte yandan Şirin'in Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini vurup intihara kalkışan üniversiteli Ömer, 4 gün sonra öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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