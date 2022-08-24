Alınan bilgiye göre, ailesiyle 22 Ağustos'ta Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Donat'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Dicle, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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