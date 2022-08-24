Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

24.08.2022 10:34
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Diyarbakır'da önceki gün Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Diyarbakır'da önceki gün Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle 22 Ağustos'ta Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Donat'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

AFAD ekiplerince, suya düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde bulunan Donat'ın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Dicle Nehrinde acı bekleyiş sürüyor, tüm ekipler seferber Dicle Nehrinde acı bekleyiş sürüyor, tüm ekipler seferber
Kaynak: AA

Diyarbakır, Dicle, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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