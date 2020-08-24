Diyarbakır'da onlarca kişi 'korona virüsle' halayda bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır'da onlarca kişi 'korona virüsle' halayda bir araya geldi

Korona virüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başında gelen, hastanelerde doluluk oranına yaklaşan Diyarbakır'da, valiliğin aldığı tedbirler ve pandemi sürecinde alınan düğün kuralları hiçe sayıldı.

Korona virüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başında gelen, hastanelerde doluluk oranına yaklaşan Diyarbakır'da, valiliğin aldığı tedbirler ve pandemi sürecinde alınan düğün kuralları hiçe sayıldı. Vatandaşlar, geç saatlere kadar düğün yapıp, onlarca kişi maskesiz, mesafesiz bir şekilde halayda 'korona virüsle' bir araya geldi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı.

"DÜĞÜNDE PES" DEDİRTEN GÖRÜNTÜ, ONLARCA KİŞİ HALAYDA HALKA OLUŞTURDU"

Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen düğünler birçok salonda geç saatlere kadar yapılıp, onlarca kişi halka oluşturup halayda bir araya geldiği görüntüler kaydedildi. Her gün yüzlerce korona virüs vakasının olmasına rağmen kalabalık şekilde düğünler yapılıp, çocuk, yaşlı demeden korna virüs hiçe sayılıp düğünler yapıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır" şeklinde alınan kararları açıklamıştı.

(İHA)

Diyarbakır'da onlarca kişi 'korona virüsle' halayda bir araya geldi

Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da onlarca kişi 'korona virüsle' halayda bir araya geldi - Son Dakika
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