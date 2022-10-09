Diyarbakır haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi

09.10.2022 10:21

Diyarbakır gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış -2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 3 ton toz esrar, 470 kilo kubar esrar, 415 bin kök skunk ve 10 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış -2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 3 ton toz esrar, 470 kilo kubar esrar, 415 bin kök skunk ve 10 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış -2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personel görev aldı. Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice ilçesi Bayırlı- Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında arazi arama-tarama faaliyetleri yapıldı. Bu bölgelerde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirilirken; 3 ton toz esrar, 470 kilo kubar esrar, 415 bin kök skunk bitkisi, 10 bin kök kenevir bitkisi ve 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

'KAHRAMAN JANDARMAMIZA TEBRİKLER'Öte yandan Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 ton 470 kilo toz ve kubar esrar, 415 bin kök skunk, 10 bin kök kenevir ele geçirildi, 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 (Diyarbakır-Lice-Bayırlı-Koçmarin) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda… Kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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