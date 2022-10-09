Diyarbakır haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış -2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 3 ton toz esrar, 470 kilo kubar esrar, 415 bin kök skunk ve 10 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış -2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personel görev aldı. Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice ilçesi Bayırlı- Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında arazi arama-tarama faaliyetleri yapıldı. Bu bölgelerde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirilirken; 3 ton toz esrar, 470 kilo kubar esrar, 415 bin kök skunk bitkisi, 10 bin kök kenevir bitkisi ve 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.