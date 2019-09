Diyarbakır'da organik pazar kurulacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle ilçesi Bademli köyünde üzüm hasadı etkinliğine katıldı. Vali Güzeloğlu, kentte organik üretim satış yeri kurulacağını söyledi.



Dicle ilçesi Bademli köyünde üzüm üreticilerinin hasat günü yapıldı. Üzüm üreticisi Zekeriya Ökmen'in bahçesinde yapılan hasada Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, ziraat odaları başkanları, üretici birlikleri kooperatifleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Güzeloğlu, bugüne kadar hem tarla ürünlerinde hem hayvancılıkta, hem meyvecilikte, ipek böceği dahi her alanda Türkiye ve dünya çapında bir ideanın sahibi olduklarını söyledi.



"Her bir ürünü üretilen yerden talebin olduğu pazarın son tüketicisine kadar bir zincir kuracağız"



Çok bereketli topraklar üzerinde yaşadıklarını kaydeden Vali Güzeloğlu, "Biz göreve başladığımız ilk gün Diyarbakır'da Diyarbakır'ı her yanıyla, yönüyle, her köşesiyle, her kişisiyle inşallah kalkınacağını, bizim de bu amaçla çalışacağımızı beyan etmiştik. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi bünyemizdeki Kırsal Kalkındırma Dairesi olsun, tarımla ilgili bütün daire başkanlıklarımız olsun ilk talimatımızı verdik. Bütün arkadaşlarımız bu alanla ilgili şimdi Büyükşehir Belediyemizin de imkanlarını kullanarak bütün gücümüzle alanda çiftçimizle, üreticimizle birlikte olmak. Özellikle onların yetiştirdiği ürünleri piyasaya, pazara sunmak ve böylelikle emeklerinin karşılanması noktasında bir katkı ve gayret sarf edeceğiz inşallah. Ziraat odası başkanlarımız, üretici birliklerimiz, tüm kooperatiflerimizle birlikte bu yeni dönemi birlikte inşa edeceğiz inşallah. Organik tarımda sertifikasyon ücretini ödemekten tutunda, fidan, gübre ve temel girdi desteklerine kadar bunları çiftçimize aktaracağız inşallah. Her bir ürünü üretilen yerden talebin olduğu pazarın son tüketicisine kadar götürecek bir zinciri kuracağız" dedi.



"Büyükşehir Belediyesi olarak organik üretim satış pazar yeri kuracağız"



En kısa süre içerisinde Diyarbakır merkezde Büyükşehir Belediyesi olarak organik ürünlerin satışa sunulduğu, oradan pazarla buluştuğu organik üretim satış pazar yeri kurulacağını ifade Vali Güzeloğlu, "Buna bağlı olarak kooperatif ürünlerimizin değerlendirecek bir üretim zincirimizi ve kredi destekleriyle sıkıntılı olan kooperatiflerimizdeki işletme sermaye yetersizliklerini çözeceğiz. 8 baraj, 23 sulama projesi 235 bin hektar alanı sulamaya taşıyacağız inşallah. En azında bire 11 gelir artışı, ürün değişikliği ve deseniyle insanımızın refah artışı ve ilk etapta 300 bin insanımız bulunduğu yerde iş ve istihdam sahibi olacak. Bereketimizi bol eylesin, üretin bütün kardeşlerimize hayırlı, helal kazançlar nasip eylesin diliyorum" diye konuştu.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu, daha sonra üreticiler, ziraat odaları ve üretici birlikleri üyeleri ile sohbet etti. - DİYARBAKIR