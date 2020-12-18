Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı

18.12.2020 16:47
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı, System.String[]

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 85 bin TL'ye mal ederek inşa ettiği Organik Ürünler Pazarı açıldı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 85 bin TL'ye mal ederek inşa ettiği Organik Ürünler Pazarı açıldı.  Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, asıl hedeflerinin kente ait doğal ve organik ürünleri dijital ortam üzerinden tüm dünyaya pazarlamak olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yerel üreticiyi desteklemek amacıyla toplam 1 milyon 85 bin TL'ye mal ederek inşa ettiği ve 24 satış standının yer aldığı Organik Ürünler Pazarı'nın açılışı Vali Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla gerçekleşti. Kayapınar ilçesinde hizmete giren pazarın açılışına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile kooperatif başkanları ve temsilcileri katıldı.

'DİYARBAKIR'IN ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYLA BULUŞTURMANIN VAKTİ GELDİ'Diyarbakır'ın 12 bin yıldır bereket taşıyan bir şehir olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Diyarbakır, Hevsel Bahçeleri, Karacadağ, suyu cennetten geldiğine inanılan Dicle'siyle bir bereket ve bolluk şehridir. Bu bereket ve bolluk şehri Diyarbakır'ın çalışkan insanlarının, çalışkan kadınlarının üretmiş olduğu doğal ve organik ürünleri, artık Diyarbakır organik markası altında hem Diyarbakırlılarla hem Türk insanıyla hem de dünyayla buluşturmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız bu mekanda 24 adet satış noktamız var" dedi.'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 12 KADIN KOOPERATİFİ KURDU'Kentte çiftçiler tarafından yetiştirilen doğal, organik ve leziz ürünlerin bu mekan aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını vurgulayan Vali Karaloğlu, "Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı son dönemde 12 kadın kooperatifi kurdu. Birlikler, esnaf ve kooperatiflerimiz burayı öyle bir hale getirsin ki, bu kente gelen herkes Organik Ürünler Pazarı'na gelmeye kendisini mecbur hissetsin. Bu durum bizim, kooperatiflerimiz, birliklerimiz, kurum ve kuruluşların elinde. Burayı bir marka haline getirmek, burayı Diyarbakır'ın turizmiyle entegre etmek buradaki arkadaşların elinde. Diyarbakırlılardan da bir isteğimiz var. Buradan hem alışverişinizi yapın ve üreten insanımıza katkı sunun hem de Diyarbakır'ın yeni bir markasına destek verin" ifadelerini kullandı. 'ÜRETEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'Asıl hedeflerinin sadece bu noktadan Diyarbakır'ın doğal ve organik ürünlerini satmak olmadığının altını çizen Karaloğlu, şunları kaydetti: "Esas hedefimiz dijital pazarda dünyanın her yerinden Diyarbakır'ın kendine has ürünlerine ulaşımını temin etmek ve bunları pazarlayabilmektir. Bu en büyük hedefimiz için İnşallah yakın zamanda bunu da başaracağımızın müjdesini veriyorum. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum ile kuruluşlar olarak kentte üreten vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikler, kooperatifler, üreten kadın kooperatiflerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Yeter ki onlar çalışsınlar ve üretsinler, bizim desteğimiz sonuna kadar onlarla olacak. Bugün açılışını yaptığımız Organik Ürünler Pazarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çiftçi ve üreticilerimize bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum."

- Diyarbakır
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Vali Karaloğlu, Diyarbakır, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi         
16:48
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi         
15:27
Türkiye'den KKTC'ye 300 bin dozluk aşı desteği Türkiye'den KKTC'ye 300 bin dozluk aşı desteği         
15:19
Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm         
14:51
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi         
13:33
Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı         
12:52
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 16:56:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei