Diyarbakır'da "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da "17'nci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", İzmir Devlet Tiyatrosunca "Yıldızların Altında" adlı müzikalinin sahnelenmesiyle başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" bu yıl 17'nci kez tiyatroseverle buluştu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde İzmir Devlet Tiyatrosunca "Yıldızların Altında" adlı müzikal ile başlayan festivalde, 6 farklı oyun sahnelenecek.

Levent Ulukut'un yönettiği "Yıldızların Altında" adlı müzikalde, geçmişten bugüne Türk tiyatrosunun klasikleşmiş müzikallerinden bir seçki, özel bir kolaj içinde derlenerek orkestra eşliğinde danslarla ve klasikleşmiş oyunları tekrar hatırlayarak en önemli bestecilerin şarkıları seyirciyle paylaşıldı.

Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Trabzon Devlet Tiyatrosunca "Korkut Ata", 25-26 Eylül'de Konya Devlet Tiyatrosunca "Kasetçi", 27-28 Eylül'de Van Devlet Tiyatrosunca "Erkek Gezegeni", 29-30 Eylül'de Antalya Devlet Tiyatrosunca "Ziyaretçi" ve 1-2 Ekim'de Ankara Devlet Tiyatrosunca "Aşık Veysel" adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Başrejisörü Bengisu Gürbüzer Doğru, AA muhabirine, salgın sürecinde kapalı alanlarda gösterimler durmasına rağmen açık alanlarda gösterimlerinin devam ettiğini söyledi.

Kapalı alanlarda yapamadıkları uluslararası festivalleri yaz mevsiminde açık alanlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Doğru, "Hem sezon açılışı hem de Diyarbakır'da 2 yıldır ara verdiğimiz festivalimizi yapacağımız için heyecanlıyız. Tekrar seyircimizle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Festivalin yazarları anmak için yapıldığını aktaran Doğru, Türk eserleriyle eğlenceli ve hüzünlü oyunlarla seyircileri buluşturacaklarını söyledi.

Doğru, "Sezonun açılışı bizim için çok heyecanlı. Seyircilerimizi çok özledik. Yazın açık alanda seyircilerimizle buluştuk ama tekrar salonlarımızda sağlık tedbirlerini alarak bir araya gelmek bizim için çok önemli." dedi.

"Seyircimizin yoğun ilgisi var"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar ise festivali ve tiyatro sezonunu açtıkları için iki heyecanı aynı anda yaşadıklarını dile getirdi.

Salgın sürecinde seyircilerini çok özlediklerini kaydeden Çınar, "Festival biletleri satışa sunduktan iki saat sonra tükendi. Seyircimizin yoğun ilgisi var. Bu ilgiyi özleme de bağlıyorum. Diyarbakır seyircisi tiyatroyu çok seviyor ve sahipleniyor. Bütün sezonu sorunsuz bir şekilde devam ettirmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İzleyiciler mutlu

İzleyicilerden Rukiye Çalpan da sezon açıldığı gibi hemen bilet aldığını ve tiyatroyu çok özlediğini anlattı.

Uzun zamandır tiyatro sezonunun açılmasını beklediklerin belirten Çalpan, "Heyecandan oyundan bir saat öncesinden geldik. Oyunu sabırsızlıkla bekliyorum. Diğer oyunlar için de bilet aldım." diye konuştu.

İlke Şevval Boğa ise tiyatro festivalinin tekrar başlamasından dolayı heyecanlandığını ve hemen bilet aldığını aktardı.

Daha önce müzikal oyuna gitmediğini kaydeden Boğa, şöyle devam etti:

"Salon girişinde aşı kartlarımız kontrol edildi. Boşluklu koltuklarda oturacağız. Sosyal mesafeye dikkat ederek oyunu izleyeceğiz. Oyunlar tekrar başladığı için mutluyum. 2 yıl boyunca salgından dolayı tiyatroya gitmedim. Mutluyum ve özlemimizi gidereceğiz."

Festival, 2 Ekim'e kadar sürecek.