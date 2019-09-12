Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaçkorur köyünde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.