Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:59 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaçkorur köyünde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.
Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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