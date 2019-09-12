Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı (2)
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Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı (2)

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaçkorur köyünde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı (2)

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:20 Kaynak: AA
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