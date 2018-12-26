Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Ortak Noel Kutlaması

Diyarbakır'da Ortak Noel Kutlaması

2 saat önce

Hazreti İsa'nın doğum günü olan Noel Diyarbakır'da da kutlandı.

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Hazreti İsa'nın doğum günü olan Noel Diyarbakır'da da kutlandı. Kentteki faal kiliselerin, hendek ve barikat çatışmaları sırasında zarar görmesi nedeniyle farklı mezheplerin tamamı Süryani Kilisesi'nde toplandı. Noel ayinine Müslümanlar da katıldı
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:00 

Diyarbakır, Güncel
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