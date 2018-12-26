Diyarbakır'da Ortak Noel Kutlaması
2 saat önce
Hazreti İsa'nın doğum günü olan Noel Diyarbakır'da da kutlandı.
Hazreti İsa'nın doğum günü olan Noel Diyarbakır
'da da kutlandı. Kentteki faal kiliselerin, hendek ve barikat çatışmaları sırasında zarar görmesi nedeniyle farklı mezheplerin tamamı Süryani Kilisesi'nde toplandı. Noel ayinine Müslümanlar da katıldı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:00
Derya Şensoy, Sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun Doğum Gününü Romantik Paylaşımla Kutladı
Tuvalette Doğum Yapan Anne, Bebeğini Çöp Kovasına Atıp Kaçtı
53 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Elizabeth Hurley, Derin Dekoltesiyle Göz Kamaştırdı
Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu