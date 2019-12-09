Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi

6 saat önce

Operasyonda ele geçirilenler patlayıcılar DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tespit edilen, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta 100 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilenler patlayıcılar DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tespit edilen, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta 100 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi

Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:23 Kaynak: AA
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