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Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi
6 saat önce
Operasyonda ele geçirilenler patlayıcılar DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tespit edilen, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta 100 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:23 Kaynak: AA
Operasyonda ele geçirilenler patlayıcılar DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tespit edilen, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta 100 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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