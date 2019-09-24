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Diyarbakır'da otel odasında şüpheli ölüm

1 saat önce

Diyarbakır'da otel odasında şüpheli ölümDİYARBAKIR - Diyarbakır'da 58 yaşındaki bir şahıs, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Diyarbakır'da otel odasında şüpheli ölüm

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 58 yaşındaki bir şahıs, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde bulunan temizlik görevlileri, Şabettin E.'nin odasını çaldı. Cevap alamaması üzerine konu otel yetkilisine bildirildi. Otel yetkilisi, yanında getirdiği anahtarla odanın kapısını açması üzerine 58 yaşındaki Şabettin E.'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Bunun üzerine otel işletmecisi durumu 112 sağlık ile polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, odada yaptıkları incelemede Lice nüfusuna kayıtlı Şabettin E.'nin öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şabettin E.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayı şüpheli gören polis ekipleri inceleme başlattı.

Diyarbakır'da otel odasında şüpheli ölüm

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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