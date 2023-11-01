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Oto galerici dükkanının önünde otururken böyle öldürüldü - Son Dakika

Oto galerici dükkanının önünde otururken böyle öldürüldü

Son Güncelleme: 01.11.2023 14:08

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir oto galerici, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin kaçtığı araç 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da oto galerici Serdar Tokur (38), iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 3 şüphelinin kaçtığı araç 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER

Sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda 21 AEB 129 plakalı otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a, tabanca ile peş peşe ateş etti. Tokur kanlar içinde yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

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OTOMOBİL 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kayapınar, Hisarcık, Tragger, Fırat, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto galerici dükkanının önünde otururken böyle öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto galerici dükkanının önünde otururken böyle öldürüldü - Son Dakika
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