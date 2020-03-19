Diyarbakır'da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Elazığ yolu üzerinde bulunan oto pazarı faaliyetinin 20 Mart ve hayvan pazarının da 21 Mart itibari ile ikinci bir emre kadar kapatıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR