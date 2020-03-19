Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı - Son Dakika
Diyarbakır'da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı
7 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Elazığ yolu üzerinde bulunan oto pazarı faaliyetinin 20 Mart ve hayvan pazarının da 21 Mart itibari ile ikinci bir emre kadar kapatıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli