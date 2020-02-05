Diyarbakır'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da hatalı dönüş yapan otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da hatalı dönüş yapan otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi otogar civarında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 FB 3391 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarpması sonucu takla atarak refüje çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çevre sakinleri ise söz konusu bölgede her gün çok sayıda trafik kazasının yaşandığını kavşağa sinyalizasyon sisteminin yerleştirilmesini istedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otobüste piton paniği! Uzun uğraşlar sonucu stepne bölgesinde bulundu
71 yaşındaki adam yok olmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini sürdürüyor Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:57:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]