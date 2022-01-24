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Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor

24.01.2022 12:40
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor

Şanlıurfa kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla otobüs seferleri iptal edildi.

Şanlıurfa kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla otobüs seferleri iptal edildi. Otogarda mahsur kalan yolcular, Büyükşehir Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi. Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe açılamadığı için otobüs seferleri Diyarbakır- Mardin yolu üzerinden yapılmaya başlandı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta dün başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok kara yolu ulaşıma kapanınca, doğu illerinden batı illerine seyahat eden yolcuların otobüsleri, Diyarbakır Otobüs Terminali'nde kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ekipleri, otogarda kalan yolculara çay ve çorba ikramında bulundu. Zabıta ekipleri, aralarında yaşlı, engelli, kadın ve çocukların bulunduğu 27 yolcuyu otellere yerleştirdi. Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe halen açılmadı. Otobüs seferleri Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinden yapılıyor.


Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor
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Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor - Son Dakika
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