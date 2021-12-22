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Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

22.12.2021 10:41

Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da, dün sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma aracında yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışmada saldırgan yolcu, taksiyle gittiği durakta otobüs şoförünü bıçakladı.

Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, dün sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma aracında yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışmada saldırgan yolcu, taksiyle gittiği durakta otobüs şoförünü bıçakladı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde Talaytepe Mahallesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, otobüs arızalandığı için yavaş ilerlemeye başladı. Bunun üzerine yolculardan K.K., otobüs şoförü M.C. ile tartışmaya başladı. Yolcuların da araya girmesiyle K.K., vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi. K.K., ticari taksiyle otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Durağa gelen M.C. ile tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, M.C.'yi parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan ikinci şoför R.A.'nın da iki parmağını kırdı.

Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavileri yapılırken, şüpheli K.K., olayda kullanılan suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli K.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Araştırma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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