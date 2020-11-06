Diyarbakır'da otobüsün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli oyunu - Son Dakika

Diyarbakır'da otobüsün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli oyunu
06.11.2020 16:27
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin seyir halindeki yolcu otobüsüne tutunan patenli gencin tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin seyir halindeki yolcu otobüsüne tutunan patenli gencin tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde seyir halinde olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına takılan patenli genç, trafikteki sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kulaklıkla müzik dinleyip, tehlikeli hareketler yapan genci, bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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