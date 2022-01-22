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Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı

22.01.2022 15:26

- Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrolleri sırasında şehirler arası yolcu...

- Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrolleri sırasında şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün bagaj bölümünde bulunan bir şahsa ait mini buzdolabının içerisinde 28 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında, şehirler arası yolcu taşıyan otobüs durdurulmuştur. Otobüsün bagaj bölümünde bulunan İ.B. isimli şahsa ait mini buzdolabına narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucunda, yapılan kontrolde 28 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı
Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı
Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı - Son Dakika
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