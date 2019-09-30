Diyarbakır'da otomobil ambulansa çarptı

Diyarbakır'da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı. Kaza nedeniyle şok geçiren hemşire ve ambulans sürücüsünü çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.



Kaza, merkez Bağlar ilçesi Aram Tigran Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastayı köyden alan 21 BL 289 plakalı ambulansa, hastasını hastaneye teslim ettikten sonra dönüş yolunda 21 EV 870 plakalı otomobil çarptı.



Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansta ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle şok geçiren ambulansta bulunan hemşire ve sürücü çevredekilerin yardımıyla sakinleştirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı. - DİYARBAKIR