Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

2 saat önce

DİYARBAKIR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil, hurdaya döndü.

Diyarbakır'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil, hurdaya döndü. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen 65 EL 477 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, ön bölümü parçalanan ve kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Diyarbakır, Güncel
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