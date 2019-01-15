Diyarbakır'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı
33 dakika önce
DİYARBAKIR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil, hurdaya döndü.
DİYARBAKIR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil, hurdaya döndü. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa
Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen 65 EL 477 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, ön bölümü parçalanan ve kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:23 Kaynak: DHA
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