Son dakika... DİYARBAKIR - Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Sürücü öğrenilemeyen 47 BA 154 plakalı otomobil ile V.O. yönetimindeki 21 LB 289 plakalı kamyon, Diyarbakır- Mardin kara yolunun Beşpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Otomobildeki Sibel Gül (50) hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahattin Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.