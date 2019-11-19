Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır Çınar yolu üzerinde meydana geldi. 21 AD 549 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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