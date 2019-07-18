Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2 saat önce

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl karayolunda meydana geldi. Adil Altındağ'ın kullandığı 06 BY3 061 plakalı otomobil, Kocaköy ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Kocaköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hastanenin acil servisinde tedavileri sürüyor.



Diyarbakır, Altındağ, Kocaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması geldi Huawei'den Android açıklaması Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum Trump'tan kritik Türkiye açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]