Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
2 saat önce
DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:11 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Kocaköy
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl
karayolunda meydana geldi. Adil Altındağ
'ın kullandığı 06 BY3 061 plakalı otomobil, Kocaköy ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Kocaköy Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Yaralıların hastanenin acil servisinde tedavileri sürüyor.
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