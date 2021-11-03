Diyarbakır'da otomobil sürüye çarptı: 4 koyun telef oldu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 4 koyun telef olurken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Diyarbakır- Bismil Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinden Diyarbakır'a doğru seyir halindeki 34 CUF 780 plakalı otomobilin sürücüsü, karanlık nedeniyle karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsünü fark etmedi. Otomobilin sürüye çarpması sonucu koyunlar savrulması soncunda 4 koyun telef oldu. Yaşanan kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

(Hasan Gündüz/İHA)