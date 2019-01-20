Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
43 dakika önce
DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Sur
ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınında meydana geldi. Çarıklı Mahallesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AF 766 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:13 Kaynak: DHA
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