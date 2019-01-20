Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

43 dakika önce

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınında meydana geldi. Çarıklı Mahallesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AF 766 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:13 Kaynak: DHA

Sur, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız Bir Kent Donuyor! Vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 13:56:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]