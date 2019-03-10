Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Mardin
karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin yolu üzerinde seyir halinde olan 21 DD 334 plakalı otomobilin sürücüsü, plakası alınamayan bir otomobilin aniden önüne kırması ile frene bastı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavilerinin ardından Selahaddin Eyyubi
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Takla atan otomobilin koltukları yola saçılırken, kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok
Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı
Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı
Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı