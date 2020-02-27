Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı

15 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atmasıyla aralarında çocuklarında bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atmasıyla aralarında çocuklarında bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde tarihi Malabadi Köprüsü'nde meydana geldi. 12 AP 937 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada aralarında çocuklarında olduğu 1'i ağır 6 kişi Silvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil çekici ile otoparka çekilirken ağır yaralı kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Malabadi Köprüsü, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:19 Kaynak: DHA
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