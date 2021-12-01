Diyarbakır'da, otomobil yanında bulunan cesetle ilgili 3 gözaltı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde İ.T.'nin, park halindeki otomobilin yanında silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu. İ.T.'nin ölümüyle ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Karaçalı Mahallesi'nde, önceki gece, su deposu önünde park halindeki otomobilin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla karnından vurulan İ.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de İ.T.'ye ait olduğu belirtilen otomobil ile çevrede inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit ederek, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.