Diyarbakır'da otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralı
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DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Kocaköy
ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Bingöl
yolunda meydana geldi. Kocaköy ilçesindeki Çaytepe
köyü mevkiinde Mehmet Kılıç
yönetimindeki 21 AAN 562 plakalı otomobil, önündeki Şükrü Ekin'in kullandığı 12 AL 722 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, iki sürücü ile minibüste bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
- Diyarbakır
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