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Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

1 saat önce

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk öldü.

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çocuk öldü, System.String[]
DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre olay, Yuva Mahallesi Meydan mezrasında plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, 5 yaşındaki Mazlum Göçlük'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Silvan Devlet Hastanesine kaldırılan Göçlük, yolda hayatını kaybetti.
Jandarma araç sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Silvan, Diyarbakır, Güncel
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