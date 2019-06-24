Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
1 saat önce
DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk öldü.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:25 Kaynak: AA
DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre olay, Yuva Mahallesi Meydan mezrasında plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, 5 yaşındaki Mazlum Göçlük'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Silvan Devlet Hastanesine kaldırılan Göçlük, yolda hayatını kaybetti. Jandarma
araç sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.
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