Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

08.08.2022 20:40
Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde, 21 ABR 276 plakalı otomobil, Mahabad Bulvarı lunapark kavşağında 73 DC 548 kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi Diyarbakır'da uyuşturucudan iki ayda 225 kişi tutuklandı Diyarbakır'da uyuşturucudan iki ayda 225 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Diyarbakır, Mahabad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:24 Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 20:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement