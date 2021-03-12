Diyarbakır'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İlçenin Karabudak Mahallesi'nde, Ali Ö. yönetimindeki 06 ATU 96 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Araç sürücüsünün yanı sıra araçtaki Mustafa ve Medet Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selahattin Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Medet Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.