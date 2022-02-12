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Diyarbakır'da otomobille hayvan hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da otomobille hayvan hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

12.02.2022 14:26
Diyarbakır'da otomobille hayvan hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 9 küçükbaş hayvanı aracıyla çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da 9 küçükbaş hayvanı aracıyla çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahası olan Gömmetaş Mahallesi'nde, bir otomobilin içinde çok sayıda koyun olduğu ve vatandaşların aracı durdurmak istedikleri esnada sürücünün kaçtığı ihbarı alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) çalışması sonucu araç, Diyarbakır- Batman çevre yolunda kaza yaptıktan sonra terk edilmiş halde bulundu.

Araç içerisinde bulunan 1'i ölü, 8'i canlı 9 küçükbaş hayvanın kulak küpeleri incelendi ve H.D'ye ait olduğu belirlendi. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Şüpheli B.Ç. adresine yapılan operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Diyarbakır, Jandarma, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otomobille hayvan hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobille hayvan hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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