Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
6 saat önce
DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Bayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Müslim Eker (31), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
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