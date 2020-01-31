Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Bayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Müslim Eker (31), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Hazro, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
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